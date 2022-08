Crediti d’imposta sull’energia. Cna: “Scadenze troppo ravvicinate e meccanismi contorti”

MODENA- Un decreto condivisibile per gli obiettivi, ma con elementi di criticità che potrebbero renderlo poco utile. Stiamo parlando del Decreto Aiuti, nella parte in cui vengono stabilite le modalità per richiedere i crediti d’imposta relativi ai maggiori costi sostenuti per l’elettricità e il gas.

Il decreto, infatti, fissa al 29 agosto- praticamente in pieno periodo feriale- il termine entro il quale i fornitori di energia devono determinare, a fronte di una esplicita richiesta tramite pec, l’importo che spetta alle imprese che non abbiano cambiato fornitore da almeno tre anni, per gli acquisti che tra il primo trimestre 2019 e 2022 abbiano avuto rincari superiori al 30%.

“Un meccanismo di determinazione complicato anche solo da spiegare con una scadenza che cade nel bel mezzo di agosto, quando molte imprese lavorano quanto meno a ranghi ridotti- spiega Cna Modena– Peraltro, non c’è solo il problema della scadenza, ma anche quello di una normativa non chiara: tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche, ad esempio, ancora non sanno se potranno usufruire del credito d’imposta. Queste attività, quindi, come dovrebbero muoversi? Fare comunque richiesta al proprio venditore o aspettare di ricevere chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con il rischio, a metà agosto, di non riceverli?”.

“Queste vicende, a cominciare da quella della scadenza – incomprensibile, considerato che il credito può essere utilizzato sino a fine anno – testimoniano quanto poco sia conosciuta, o tenuta in considerazione, la realtà delle imprese da parte di chi è chiamato a legiferare per essa- conclude Cna- Un tema che merita di essere sottolineato nel corso di una campagna elettorale che sembra rispondere di più a slogan che a reali proposte per facilitare l’attività d’impresa”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017