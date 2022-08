Dal 25 al 28 agosto torna il Medolla Beer Festival

MEDOLLA – Torna il Medolla Beer Festival, con quattro giorni di spettacoli e divertimento, in piazza Missere dal 25 al 28 agosto. Dopo l’ultima edizione del 2019, prima del doppio stop a causa della pandemia, di nuovo spazio a musica, intrattenimento, cibo di qualità, ma soprattutto, tanta birra per tutti, con l’organizzazione di Consulta Giovani Medolla, Pro Loco, e diverse associazioni di volontariato, tra cui Piazza del Mercato, associazione di promozione culturale giovanile, in collaborazione con il Comune di Medolla.

Si comincia con “Hybrid Party”, cover band dei Linkin Park, giovedì 25 dalle 21.30, mentre ad animare il venerdì 26 sarà, dopo l’esibizione di pole dance dell’Up Studio alle ore 20.30, il dj set di Radio Studio Più a partire dalle 22. Sabato 28 alle 20.30 intervista alla travel blogger Anna Poletti, e alle 22, concerto dei Gem Boy con la loro dissacrante ironia, mentre domenica 28 ancora musica live con la cover band “Paura Lausini”. Per tutta la manifestazione, stand con ottima birra, menu a tema (Leggero, Montanaro, Sfizioso e Golosissimo) proposti dall’associazione Scuola Viva, stuzzicherie e, dopo le 23, gli immancabili bomboloni.

