Lanzi e Croatti (M5S): “Da Bonaccini parole vuote, il PD pensa solo a poltrone”

MODENA- “Per invocare il voto al suo partito, Stefano Bonaccini chiede alla sua coalizione di avanzare una proposta chiara e netta. Giusto, se solo non si trattasse di parole vuote. Da giorni il Partito democratico sta offrendo uno spettacolo vergognoso. I dirigenti del Partito democratico si riuniscono per parlare di seggi e poltrone, mentre del programma ancora non c’è traccia”- è questo il commento dei due senatori pentastellati Gabriele Lanzi e Marco Croatti in vista delle elezioni del 25 settembre– Viene dunque da chiedersi a cosa si riferisca Bonaccini considerando anche perché il suo partito ha sistematicamente disatteso tutti gli impegni presi in campagna elettorale e da ultimo anche quello del “no” a nuovi inceneritori sancito nel contratto di governo del Conte-II”.

“Con che faccia chiedono il voto agli elettori quando hanno dimostrato ancora una volta di avere a cuore solo le loro poltrone e gli interessi di pochi”- tuonano i due senatori del Movimento 5 stelle.

