Massa Finalese, dall’11 al 16 agosto torna la Sagra dell’anatra

MASSA FINALESE – Beatrice Ferrarini, in qualità di presidente dell’associazione giovanile MMGA di Massa Finalese, organizzatrice dell’evento, con gioia comunica il ritorno della Sagra dell’anatra (qui il programma), giunta alla sua 121esima edizione.

“Dopo due anni di fermo – commenta Beatrice Ferrarini – siamo entusiasti di poter tornare ai fornelli e riunirci con la nostra comunità. Sono stati anni difficili, partendo dalla pandemia ed arrivando al conflitto ucraino tutt’ora in corso. Come associazione abbiamo cercato di rimanere presenti e attivi organizzando – fra le altre cose – una raccolta di beni da destinare alle zone di frontiera ucraine, la distribuzione di materiale sanitario alla popolazione, così come una donazione all’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola per sostenerli nei momenti peggiori della pandemia.

Sappiamo tutti però che per la cittadinanza non potersi ritrovare a tavola la settimana del 15 era un grande ammanco; fortunatamente quest’anno possiamo rimediare! Grazie soprattutto alla collaborazione di tutti i volontari che ogni anno vengono in nostro aiuto, alle associazioni locali che non fanno mai sentire la loro mancanza, così come ai commercianti, aziende e cittadini che offrono il loro contributo a supporto della manifestazione.

Il ristorante torna a pieno regime dall’11 agosto sera fino al 16 agosto. Immancabilmente aperti anche per pranzo sia domenica 14, sia lunedì 15 come da tradizione. Tutti coloro che verranno a trovarci potranno godere della buona musica di nuovi e vecchi amici. Dal liscio al country, dal pop contemporaneo alle cover band dei classici italiani, insomma ce ne sarà veramente per tutti i gusti! E come sempre il ricavato della manifestazione è devoluto in beneficenza. Quindi non c’è nessuna scusa, vi aspettiamo per mangiare bene e stare insieme alla Sagra dell’Anatra di Massa Finalese dall’11 al 16 agosto!”