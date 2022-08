Medolla, rotonda tra la Canaletto e via Roma chiusa per lavori dal 29 agosto al 5 settembre

MEDOLLA – La rotonda di Medolla al bivio tra la Strada Statale 12 e via Roma sarà chiusa al traffico da lunedì 29 agosto a lunedì 5 settembre per lavori.

Gli interventi, ad opera del Comune di Medolla, riguarderanno il rifacimento dell’asfalto, la sistemazione, con eventuale spostamento, delle caditoie e la realizzazione dei plinti per la successiva installazione dei portali con segnaletica e indicazioni direzionali.

I percorsi alternativi, per i veicoli provenienti dalle tre direzioni di immissione (Modena, centro di Medolla e Mirandola), verranno indicati da apposita segnaletica. Rimarranno regolarmente percorribili direttrici che conducono al centro di Medolla come via San Matteo, via Bruino, via Villafranca, via Genova e via Roma.

Durante il cantiere, l’unico passaggio consentito ai veicoli sarà quello per chi proviene da Mirandola ed è diretto allo stabile che ospita edicola e bar nelle immediate vicinanze della rotonda, e al breve tratto di strada adiacente, regolarmente aperto.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017