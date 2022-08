Motociclismo. Buoni risultati per il team di Finale Emilia Frt Racing 2

La prima parte della giornata è stata caratterizzata da caldo e clima torrido mentre nel pomeriggio le gare sono state condizionate dalla pioggia.

Nelle qualifiche della mattina nella categoria S4, il pilota del team finalese Frt Racing 2 Marco Malone ha fatto fermare il cronometro sul quarto posto in griglia, mentre l’altro pilota del team Guido Cilla si è dovuto accontentare della diciassettesima casella.

In gara uno, Malone è incappato in una caduta durante un sorpasso e ha chiuso in settima posizione, mentre Cilla è riuscito a guadagnare cinque posizioni chiudendo al tredicesimo posto.

Durante la seconda gara, dopo un rapido cambio gomme in pit lane a causa della pioggia, Malone è partito bene e ha saputo gestire al meglio la manche concludendo in seconda posizione.

Questo gli ha permesso di salire sul terzo gradino del podio di giornata. Malone si trova ancora secondo in classifica di Campionato a 240 punti da Vandi. Cilla ha chiuso con il diciassettesimo posto di giornata non avendo preso parte alla seconda manche.

Nella categoria Junior, in qualifica, Andrea Benvenuti ha conquistato il quarto tempo. Nella gara uno della mattina, è partito molto bene e si è portato in seconda posizione ma ha poi concluso al terzo posto.

In gara due, Benvenuti non ha azzeccato la partenza e si è ritrovato sesto. La gara si è poi conclusa anticipatamente a causa della pioggia e ha terminato al quinto posto. Posizione che gli è comunque valso il quarto posto di giornata e ora si trova in terza posizione nella classifica generale di Campionato.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 3 e il 4 settembre per una due giorni di gare presso il Circuito di Pomposa a San Giuseppe di Comacchio (Ferrara).