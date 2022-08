Quarta dose: terminano in questi giorni gli invii di SMS

MODENA- Si conclude questa settimana l’invio da parte dell’Azienda USL di Modena degli SMS con l’appuntamento per la quarta dose ai cittadini eleggibili dai 60 anni in su, un totale di oltre 113mila messaggi inviati da quando si è aperta questa nuova fase della campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Terminano, con gli ultimi due appuntamenti, anche le vaccinazioni “by night”: una possibilità in più disposta dall’Ausl, e che ha riscosso un’ottima adesione, per coloro che preferiscono spostarsi nelle ore meno calde della giornata, cui si accede prenotando tramite la pagina web nel sito Ausl. Sono ancora disponibili posti per la seduta del 4 agosto.

La vaccinazione serale si effettua unicamente nel Punto vaccinale di Modena (Strada Minutara 1, ex aeronautica) dalle 18 alle 22 e gli ultimi due appuntamenti sono martedì 2 agosto e giovedì 4 agosto. Possono vaccinarsi di sera anche coloro che hanno già ricevuto l’appuntamento dall’Ausl (tramite SMS) ma preferiscono la modalità “by night” (in questo caso non è necessario disdire l’appuntamento già ricevuto) oppure coloro che non hanno ancora ricevuto l’SMS ma desiderano fissare la propria vaccinazione.

L’Ausl ricorda che per la quarta dose non è possibile il libero accesso ai punti vaccinali. Chi riceve l’SMS con giorno, ora e luogo della vaccinazione può spostare l’appuntamento attraverso i canali indicati nell’SMS stesso.

Attenzione: coloro che sul proprio Fascicolo sanitario elettronico possono visualizzare l’appuntamento ma non hanno ancora ricevuto l’SMS possono presentarsi all’appuntamento presentando la prenotazione stampata direttamente dal Fascicolo. Chi non desidera ricevere la quarta dose di vaccino non deve disdire l’appuntamento.