Sicurezza Mirandola, Azzolini “Lega nasconde responsabilità di governo con la solita campagna contro gli stranieri”

Il segretario del Partito democratico di Mirandola Marco Azzolini interviene sul tema sicurezza rispondendo agli esponenti leghisti Donnarumma e Golinelli: “Poco ci interessa che gli autori di atti di microcriminalità siano italiani o stranieri, l’amministrazione deve fare in modo che questi episodi non si ripetano”. La nota:

“Se sapete chi sono i giovani responsabili di atti di microcriminalità in città avreste dovuto già prenderli e denunciarli. A noi interessa relativamente che le gang o quant’altro siano di italiani o stranieri. Ci interessa che i responsabili siano consegnati alla giustizia e che questi fenomeni non si ripetano. Non osiamo pensare cosa avrebbe chiesto la Lega a parti invertite: le dimissioni del sindaco, il coprifuoco, o forse addirittura lo stato di assedio. Egregi Golinelli e Donnarumma, quando i vigili erano in Unione non c’erano questi casi e quindi non abbiamo controprove, ma adesso che avete detto ‘facciamo da soli’ tocca a voi portare i risultati e non solo le paginate dell’Indicatore per raccontare che a Mirandola va tutto bene. I mirandolesi non sono dei creduloni, per cui non illudetevi di nascondere le vostre responsabilità di governo con la solita campagna contro gli stranieri o incolpando l’opposizione. Noi i conti con il comportamento grave e sbagliato di un nostro esponente li abbiamo fatti subito. Voi, invece, i conti dei vostri risultati in materia di sicurezza non riuscite ancora a presentarli. Noi ci auguriamo, come ogni mirandolese, che arrivino presto, ma scordatevi che nel frattempo stiamo zitti, lasciandoci mettere le dita negli occhi con reazioni scomposte e rabbiose, che hanno il solo scopo di sollevare un polverone e sfuggire al merito dei problemi che abbiamo sollevato, nell’interesse di tutta la città”.

