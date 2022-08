Allarme sicurezza a Mirandola, Golinelli e Donnarumma: “Da che pulpito…”

La Lega replica alle affermazioni del capogruppo Pd Roberto Ganzerli che ha messo in fila gli ultimi episodi di microcriminaltà, dai vandali alla scuola di infanzia di via Libertà all’edificio abbandonato occupato, passando per le baby gang che importunano i mirandolesi anche in pieno giorno, ai furti in appartamento e ai danni alle auto. Scrivono Guglielmo Golinelli e Marco Donnarumma:

Da che pulpito parte la predica?

E’ davvero una presa in giro che, a gridare “allarmi” nella città dei Pico sia il capogruppo di un partito che non solamente non è in grado di gestire i propri ranghi ma che addirittura pone nella carica di Segretario del movimento giovanile uno dei capi di quelle baby gang lui stesso cita nella sua invettiva.

Con quale coraggio proprio Ganzerli ingaggia una sterile dialettica propagandistica all’unico scopo di mistificare una situazione che, dagli stessi organi competenti, è stata definita pubblicamente come gestita e ben amministrata. Forse ci si dimentica che fino al 31/12/21 scorso la Polizia Locale era sotto il diretto controllo di Ucman, la quale avevano bloccato ogni investimento, fra cui l’acquisto di un potenziato circuito di videosorveglianza. Supporti assolutamente necessari che l’Amministrazione Comunale, avendo un continuo confronto con le autorità di sicurezza – uniche ad avere il reale polso della situazione – aveva già preventivato di installare, in vari punti della Città, e mettere a disposizione delle stesse forze dell’ordine. Questi ultimi casi di microcriminalità commessi da parte di cittadini extra comunitari – come confermato anche nelle vicine San Felice e Carpi – rappresentano una componente fisiologica dettata dal periodo estivo, che storicamente svuota le Città e le fa divenire maggiormente appetibili da chi abbia intenzioni d’illegalità.

In considerazione di ciò il Consigliere Ganzerli eviti di farneticare sulla presunta mancanza di programmazione da parte dell’Amministrazione poichè – come più volte dichiarato – gli investimenti in materia di sicurezza (sia strumentali che a livello di personale) ci sono e questa Giunta li aveva già stabiliti ben prima degli ultimi fatti di cronaca. Per cui, ancora una volta, il Pd arranca e rincorre la notizia senza contribuire concretamente, in alcuna maniera, alle reali necessità dei cittadini”.