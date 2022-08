Spaccio e abuso di alcol: controlli mirati in stazione e al parco Novi Sad

MODENA- Anche nel pomeriggio di giovedì 4 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Modena e gli Agenti del Nucleo problematiche del territorio della Polizia Locale di Modena hanno eseguito controlli a tappeto in alcune strade del centro storico, nelle piazze generalmente più frequentate dai giovani e in alcune aree verdi della città.

I servizi, finalizzati a prevenire i reati di strada e a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’abuso di bevande alcoliche, sono stati supportati anche dall’Unità Cinofila del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale, con la quale sono state controllate le zone del Parco Novi Sad, la stazione delle Corriere e alcune vie del centro storico.

Complessivamente, gli uomini in uniforme hanno controllato gruppi di persone sospette, procedendo anche alla ricerca di sostanze stupefacenti, identificando complessivamente oltre 30 persone e controllando sei veicoli.

Durante il servizio, un giovane, controllato all’interno della Stazione Autocorriere, ha reagito opponendosi attivamente al controllo, tentando anche la fuga. Il ragazzo è stato fermato e denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Un giovane straniero, sorpreso con una dose di hashish, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura.

I controlli congiunti di Polizia Locale e Carabinieri nel centro urbano, nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle aree verdi di Modena proseguiranno per tutto il mese di agosto, in sinergia con le altre forze di polizia, per garantire un’estate in sicurezza a cittadini e turisti.