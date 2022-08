Strage 2 agosto 1980: i sindaci della Bassa alla commemorazione delle vittime

FINALE EMILIA, MEDOLLA, CONCORDIA- Il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti ha partecipato, insieme a una delegazione di sindaci dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e all’assessore Anna Baldini alla commemorazione della strage del 2 agosto, a Bologna.

“Come sempre, è stato un momento particolarmente toccante e sentito- ha detto il sindaco Poletti- Non dobbiamo, non possiamo dimenticare ciò che è successo. Il buio dei momenti immediatamente successivi alla deflagrazione di 42 anni fa, quando, oltre allo sgomento per i morti, anche la paura per il futuro della nostra democrazia ha toccato il cuore di ognuno di noi, va tenuto sempre presente nella nostra memoria perché ciò che è successo allora possa non ripetersi più”.