A Cavezzo una giornata dedicata allo sport, ai giovani e all’inclusione

CAVEZZO- Doppio appuntamento con lo sport più bello, quello dedicato ai più giovani e all’inclusione, sabato 10 settembre a Cavezzo.

A partire dalle 9 del mattino allo stadio comunale “Nino Borsari” andrà in scena la quarta edizione del Trofeo del Volontariato “Stefano Azzolini”, quest’anno dedicato alla categoria Pulcini 2012, che vedrà impegnati- oltre ai padroni di casa del Cavezzo- i pari età di Modena, Bologna, Sassuolo, Vicenza, Sudtirol, Spal e Vicenza.

Partite sia la mattina che il pomeriggio, con stand gastronomico per atleti e pubblico e pranzo, e chiusura alle 17.30 con le premiazioni.

Appuntamento organizzato dalla Polisportiva Cavezzo in collaborazione con diverse associazioni di volontariato del territorio. Giornata di festa e sport anche a Motta, dove a partire dalle 15 verrà inaugurato il campo polivalente in sintetico realizzato da WamGroup, che poi verrà donato al Comune di Cavezzo.

Per tutto il pomeriggio, tornei di basket e calcetto inclusivi, in collaborazione con FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) e il Comitato Paralimpico Italiano. Musica e animazione a cura di Radio Pico, media partner dell’evento e, al termine, premiazioni e merenda per tutti i giovani atleti.