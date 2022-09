Aimag, consegna dei sacchi per la raccolta della plastica a Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, San Felice, San Possidonio, San Prospero, Soliera e Novi

Le consegne termineranno entro il 31/12/2022. Verrà consegnata a tutte le utenze domestiche la dotazione annuale per il 2023:

CAMPOSANTO, CAVEZZO, CONCORDIA, MEDOLLA, MIRANDOLA, SAN FELICE, SAN POSSIDONIO, SAN PROSPERO, SOLIERA, NOVI – A partire da oggi, 5 settembre, ha avuto inizio, da parte di Aimag, la consegna massiva dei sacchi per la raccolta di plastica e lattine negli 8 Comuni dell’Area Nord (Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, San Felice, San Possidonio, San Prospero) e nei 4 Comuni dell’Area Sud (Carpi SOLO Area 1, Soliera, Novi, Campogalliano).

– due rotoli di sacchi da 110 lt per tutte le utenze delle zone urbane e foresi;

– due rotoli di sacchi piccoli da 60 lt per le SOLE utenze delle zone urbane e foresi del Comune di Carpi, nei condomini che hanno in dotazione i contenitori carrellati per plastica/lattine;

– quattro rotoli di sacchi piccoli da 60 lt per tutte le utenze del Centro Storico di Mirandola.