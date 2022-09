Autobus, a Nonantola non si pagherà più il doppio abbonamento. La buona notizia la danno i consiglieri comunali di opposizione Antonio Platis e Pino Casano (Forza Italia) che avevano preso a cuore la vicenda. Scrivono i due:

Nonantola è in Provincia di Modena ed azionista di AMO ma gli autobus dipendono da Bologna e Ferrara. Tper gestisce quelle tratte e quindi gli studenti e lavoratori erano costretti a pagare molto di più per effettuare le stesse corse.

Forza Italia si è battuta con determinazione per cercare di risolvere questo atavico problema. Con la precedente gestione di AMO non eravamo mai riusciti a sciogliere i nodi, anzi in più occasioni hanno dimostrato assoluta incapacità e disinteresse per la nostra città.

Pochi giorni fa il neo presidente di Amo, l’avvocato Gianluca Reggianini ha annunciato in commissione la storica svolta che consentirà ai nonantolani di non dover pagare più due abbonamenti ma uno solo. Prima c’era Tper fino a Modena e poi quello Seta per il centro città. Questo fatto – spiegano i consiglieri azzurri Casano e Platis – permetterà di avere significativi risparmi per le famiglie e, dopo decenni, i nonantolani pagheranno lo stesso prezzo dei pendolari del resto della provincia. Inoltre chi per questo anno scolastico ha già pagato il secondo abbonamento riceverà da AMO – ci hanno assicurato – il rimborso della differenza in eccesso.

I mezzi di TPER, sempre grazie all’impegno della nuova gestione di AMO, aumenterà di un autobus verso Modena al mattino ed uno verso Nonantola dopo l’uscita dalle scuole. Passeranno quindi da 7 a 8 i mezzi in azione. Anche questo risultato è determinante per garantire un servizio di maggior qualità.

I problemi sono tutti risolti? Non del tutto – incalzano i consiglieri di Forza Italia. Dopo decenni si è riusciti ad ottenere l’azzeramento della disparità di servizi ma bisogna ancora lavorare per avere, ad esempio, i controlli sui mezzi direttamente da Modena e non più da Ferrara e Bologna.