Bomporto, la palestra resta chiusa: a rischio eventi e allenamenti dell’hockey bomportese

BOMPORTO- L’hockey bomportese è da oggi in grave difficoltà.

Un comunicato del Comune di Bomporto uscito nei giorni scorsi, vieta di fatto l’uso della palestra perché priva di adeguamento sismico .

“Questa infausta notizia pone l’attività hockeystica bomportese in forte difficoltà, non potendo più usufruire, oltre che dell’impianto, anche dei servizi igienici e degli spogliatoi- spiega la società di hockey in line Scomed Bomporto- La conseguenza di tutto ciò sarà la sospensione dei tanti eventi programmati e degli allenamenti, ponendo un serio problema all’inizio dell’attività agonistica 2022-2023 delle varie categorie. Tuttavia, gli allenamenti proseguiranno regolarmente, con tutti i disagi del caso, mentre le gare verranno giocate sempre in trasferta”.

“Scomed Bomporto auspica un rapido intervento delle autorità competenti al fine di risolvere questo problema che rischia di vanificare anni di sacrifici da parte dei responsabili sportivi e degli atleti”- conclude la società bomportese.