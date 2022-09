Calcio, per La Pieve Nonantola derby contro la Virtus Castelfranco. Si gioca anche il primo turno di Coppa

di Simone Guandalini – Programma ricco quello che attende gli appassionati di calcio dilettanti nel weekend, tra sabato 3 e domenica 4 settembre. Oltre alla seconda giornata dei gironi A e B di Eccellenza, infatti, sono in programma anche il primo turno di Coppa Italia Minetti, riservata alle squadre di Eccellenza e Promozione (quelle di Eccellenza in campo nel weekend per il campionato giocheranno in infrasettimanale mercoledì 7 settembre), il primo turno di Coppa Emilia di Prima Categoria, il primo turno di Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria e il primo turno di Coppa Ghirlandina Modena di Terza Categoria. Di seguito, il programma dettagliato e le partite che vedranno coinvolte squadre della Bassa modenese:

Eccellenza, Girone A, calendario giornata 2 (domenica 4 settembre, ore 15.30):

Agazzanese – Vignolese 1907

Anzolavino Calcio – Arcetana

Castellana Fontana – Boretto

Colorno – Castelvetro

Fidentina – Campagnola

Modenese – Borgo San Donnino

Nibbiano&Valtidone – Rolo

Piccardo Traversetolo – Real Formigine

Sasso Marconi – Cittadella Vis Modena

Virtus Castelfranco – La Pieve Nonantola

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 3

Campagnola 3

Cittadella Vis Modena 3

Colorno 3

Castelvetro 3

Piccardo Traversetolo 3

Virtus Castelfranco 3

Rolo 3

Fidentina 1

Vignolese 1907 1

Agazzanese 1

Real Formigine 1

La Pieve Nonantola 0

Arcetana 0

Boretto 0

Sasso Marconi 0

Modenese 0

Anzolavino Calcio 0

Nibbiano&Valtidone 0

Castellana Fontana 0

Coppa Italia Minetti, calendario primo turno:

Sabato 3 settembre, ore 15.30:

Polinago – Pgs Smile

Sabato 3 settembre, ore 20:

Atletico Castenaso – A. Placci Bubano Mordano

Domenica 4 settembre, ore 15:

Atletic Cdr Mutina – Virtus Camposanto

Quarantolese – Casumaro

Domenica 4 settembre, ore 15.30:

Alsenese – Noceto

Atletic Progetto Montagna – Bibbiano San Polo

Baiso Secchia – Riese

Bellaria Igea Marina – Gambettola

Bobbiese – Felino

Carignano – Pontenurese

Casalgrande – San Felice

Cavezzo – Fabbrico

Cervia 1920 – Faenza Calcio

Faro Coop – Calcio Zola Predosa

Fiorano – Atletico Spm Calcio

Forlimpopoli Calcio 1928 – Fosso Ghiaia

Fratta Terme – S. Pietro in Vincoli

Futura Fornovo Medesano – Solignano

Ganaceto – Scandianese

Gotico Garibaldina – Carpaneto Chero 1922

Granata – Verucchio

Massa Lombarda – Reno

Meldola – S. Ermete 1970

Mesola – Calcio Cotignola

Pcs Sanmichelese – Castelnuovo

Polisportiva Il Cervo – Terme Monticelli

Porretta 1924 – Osteria Grande

Sampierana – Due Emme 1992

Sesto Imolese – Portuense Etrusca

Solarolo – Fossolo 76 Calcio

Sparta Castelbolognese – Vis Novafeltria Calcio

Stella – Bakia Cesenatico

Tonnotto San Secondo – Polisportiva Brescello

Torconca Cattolica – Misano

Trebbo 1979 – Argentana

Vadese Sole Luna – Libertas Castel San Pietro

Vezzano – Montecchio

Vianese Calcio – Castellarano

Vigolo Marchese – Team Traversetolo

X Martiri – Msp Calcio

Mercoledì 7 settembre, ore 15.30:

Campagnola – Piccardo Traversetolo

Mercoledì 7 settembre, ore 18.30:

Fidentina – Colorno

Mercoledì 7 settembre, ore 20.30:

Agazzanese – Borgo San Donnino

Bentivoglio Calcio – Progresso

Boretto – Arcetana

Castenaso Calcio – Masi Torello Voghera

Cattolica Calcio – Pietracuta

Comacchiese – S. Agostino

Diegaro – Calcio del Duca Grama

Futball Cava Ronca – Classe

Granamica – Valsanterno 2009

La Pieve Nonantola – Anzolavino Calcio

Medicina Fossatone – Sanpaimola

Nibbiano&Valtidone – Castellana Fontana

Real Formigine – Rolo

Russi – Savignanese

Sasso Marconi – Modenese

Victor San Marino – Tropical Coriano

Vignolese 1907 – Cittadella Vis Modena

Virtus Castelfranco – Castelvetro

Coppa Emilia Prima Categoria, calendario primo turno:

Sabato 3 settembre, ore 16:

Daino Santa Croce – Boca Barco

Sabato 3 settembre, ore 17.30:

Centese – Galeazza

Domenica 4 settembre, ore 15.30:

Accademia Marignanese – Superga 63 Dilettantistic

Audax Fontanellatese – Fiore Pallavicino

Azzurra Romagna – Savio Calcio

Bagno di Romagna Calcio – Rumagna

Basca 2002 – Airone 83

Basilicastello – Langhiranese Valparma

Calcio Castrocaro – Pianta

Castel del Rio – Faontanelice

Celtic Cavriago – Virtus Libertas

Ceretolese – Felsina

Civitella Calcio – Carpena Forlì

Colombaro – Ravarino

Consandolo Calcio -Tresigallo Calcio

Conselice – Fly Sant’Antonio 1929

Consolata 67 – Veggia

Delfini Rimini – Perticara

F.C. Roncofreddo – Gatteo

Gaggio – Polisportiva Solarese

Gallo – Reno Molinella

Gattatico Club – Povigliese

Ghiare – Palanzano 1946

Gualtierese 1965 – Guastalla Calcio Saturno

Junior Corticella 70 – Funo

Lama 80 – Pavullo F.C.F.

Marzabotto 2000 – Real Casalecchio

Marzolara – Real Sala Baganza

Masone – Barcaccia

Mondaino – Morciano Calcio

Montanara Calcio – Vicofertile

Montecavolo – Real Casina 04

Monteombraro 1929 – F.C. Valsa Savignano

Pol. Nonantola – Maranello Sportiva

Original Celtic Bhoys – Quattro Castella Re

Ozzanese – Pontevecchio

Polisportiva Virtus Correggio – San Prospero Correggio

Polivalente San Damaso – Persiceto 85

Pontelagoscuro – Bondeno Calcio

Pontolliese Gazzola – Vigolzone 1968

Real Fusignano – Savarna

Reggiolo – Luzzara Calcio

Riccione F.C. – Bellariva Virtus

Riolo Terme – Frugesport

S. Benedetto V.S. – Valsetta Lagaro

Sammartinese – Junior Fiorano

San Lorenzo – Asar Accademia Calcio

San Vittore – 2000

Sannazzarese – Junior Drago

Santagata Sport – Bagnacavallo

Sarmatese – Spes Borgotrebbia

Solierese – United Carpi

Solignano – Spilamberto 96

Soragna 1921 – Zibello Polesine

Sporting Fiorenzuola – Lugagnanese

Terre Alte Berceto – Valtarese Calcio

Unione Calciocasalese – Viadana

Viarolese Sissa – Fidenza 1922

Villamarina – Polisportiva Sala

Virtus Faenza – San Rocco 2001 Faenza

Ziano – Borgonovese

Domenica 4 settembre, ore 17.30:

Madonnina Calcio – Virtus Cibeno

Domenica 4 settembre, ore 18:

Sorbolo Biancazzurra – Juventus Club Parma

Lunedì 5 settembre, ore 20-30:

Berra – Vaccolino

Coppa Emilia Modena Seconda Categoria, calendario primo turno:

Sabato 3 settembre, ore 15.30:

Cimone F.C. – Corlo

Domenica 4 settembre, ore 15.30:

Audax Casinalbo – Spezzanese

Carpine 1954 – Junior Finale

La Veloce di Fiumalbo – Flos Frugi F.C.

Maranese – Don E. Monari

Medolla – Baracca Beach

Mirandolese Folgore Club – Cabassi Union Carpi

Piumazzo 1970 – Fox Junior Serramazzoni

Polisportiva Saliceta – Ubersetto

Villa d’Oro Calcio – Fortitudo Modena Calcio

Domenica 4 settembre, ore 18.30:

Sanmartinese – Campogalliano

Vis San Prospero – Rivara

Coppa Ghirlandina Modena Terza Categoria, calendario primo turno (domenica 4 settembre, ore 15.30):

Athletic Solignano – Eagles Ancora Sassuolo

Centro Polivalente Limidi – 4 Ville APS

Madonna di Sotto – Crp Pietro Bortolotti

Magreta – San Paolo

Novese – Gino Nasi

Polisportiva Union 81 – Cortilese

Real Maranello Calcio – Polisportiva Montefiorino

Real Modena Montale – Fonda Pavullese Calcio

Robur La Pieve – Concordia Calcio

San Francesco Smile – Polisportiva Cognentese

San Vito – Circolo Rinascita

Terre di Castelli – Prignanese

Zocca – Levizzano

Domenica 4 settembre, ore 19:

Athletic Palafitta – Real Dragone

