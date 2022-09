Carpi, al liceo Fanti nuovi servizi igienici e infissi isolanti

CARPI- All’istituto superiore Fanti di Carpi sono conclusi, in vista della ripresa dell’anno scolastico del prossimo 15 settembre, i lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti per 600 mila euro e il rifacimento dei servizi igienici per 300 mila euro, che hanno previsto il rifacimento di tutti gli impianti elettrici e sanitari, oltre ad una nuova suddivisione interna degli spazi per una disposizione più funzionale. Sono inoltre stati rifatti i pavimenti, i rivestimenti, sono stati installati nuovi sanitari e infissi.

La manutenzione straordinaria dei serramenti, invece, ha comportato la sostituzione degli infissi esterni con nuovi in alluminio a taglio termico e vetro con camera per il miglioramento energetico. Tulle le nuove finestre, inoltre, sono dotate di frangisole esterni. Inoltre, visto l’aumento delle iscrizioni nell’istituto, alla ripresa dell’anno scolastico, sei classi del liceo Fanti saranno ospitate all’istituto Vallauri, consentendo di far fronte al notevole incremento di popolazione scolastica della scuola. La Provincia attende inoltre l’avvio dei lavori di ampliamento del polo scolastico superiore Fanti-Da Vinci di Carpi, un intervento del costo complessivo iniziale di due milioni e 300 mila euro- finanziati in gran parte da fondi statali e dalla Provincia- sul quale si stanno ricalcolando i costi di realizzazione a seguito della revisione dell’elenco prezzi regionale dovuta all’aumento delle materie prime.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017