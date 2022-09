Carpi. Beccato due volte in due giorni con sostanze stupefacenti: denunciato

CARPI- I Carabinieri della Compagnia di Carpi, in due distinti interventi nell’arco di 24 ore, hanno sorpreso un 26enne in possesso di sostanze stupefacenti.

Il primo intervento è stato effettuato l’8 settembre dai Carabinieri della locale Stazione, i quali, nel corso di un controllo attuato durante il servizio perlustrativo serale, hanno fermato il giovane trovato in possesso di nove dosi di cocaina.

Nella notte di venerdì 9 settembre, nel corso di un intervento attivato a seguito di segnalazione per persona in stato di alterazione psicofisica, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno identificato la stessa persona: trovata in possesso di oltre 5 grammi di hashish.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato amministrativamente alla Prefettura.