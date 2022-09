Carpi. Domani i funerali della giovane travolta da un Suv

CARPI- Sono previsti per giovedì 8 settembre- alle ore 15- i funerali di Alessandra Arletti: la 20enne carpigiana morta il 1 settembre dopo essere stata travolta da un Suv in Traversa San Giorgio.

L’ultimo saluto ad Alessandra sarà alle Camere ardenti dell’ospedale di Carpi. Da qui, alle 15, si partirà verso la parrocchia di Quartirolo dove verrà celebrata la messa.

Il 1 settembre Alessandra, insieme al fidanzato, stava percorrendo il “percorso della salute” lungo Traversa San Giorgio quando un Jaguar bianco- guidato da un 60enne carpigiano- ha travolto entrambi.

Il giovane è stato sbalzato in un fosso adiacente e- trasportato in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara- è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni stanno migliorando gradualmente e potrebbe essere trasferito in reparto nei prossimi giorni.

Per Alessandra, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e i sanitari accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

