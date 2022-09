Cavezzo. Un nuovo campo in erba sintetica e una giornata di inclusività e sport per i bambini

CAVEZZO- Sarà una giornata importante quella di sabato 10 settembre per WAMGROUP e per tutta la comunità di Cavezzo e a farla da padroni saranno inclusività e sport per i più piccoli.

Alle 15 in via Cavour, presso l’area sportiva Ponte Motta di Cavezzo, avrà luogo l’inaugurazione del campo polivalente in erba sintetica che WAMGROUP donerà al Comune di Cavezzo. Dopo il taglio del nastro avranno inizio i tornei inclusivi di basket e calcetto realizzati in collaborazione con FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, e il Comitato Paralimpico Italiano. Il primo torneo sarà il triangolare di calcetto che vedrà protagoniste le squadre di FISPES, bimbi Wam e l’associazione “Bimbi sperduti”. Contemporaneamente i bambini si cimenteranno nel Mini Torneo di basket con le squadre dell’Associazione Primagioco che “sfiderà” quella dei Bimbi Wam. Non mancheranno poi gare di atletica per tutti i bambini presenti e l’accompagnamento dell'”Orchestra Noi per Loro”. Alle 17:30 si terranno le premiazioni e a seguire terzo tempo con merenda per tutti i piccoli partecipanti. La musica e l’intrattenimento di Radio Pico, media partner dell’evento, allieterà tutto il pomeriggio: un pomeriggio all’insegna dell’inclusività e del divertimento per i piccoli e per tutti coloro che vorranno partecipare. WAMGROUP ringrazia le associazioni Basket Inclusivo, Noi per Loro, Primagioco e Bimbi Sperduti che hanno accettato di prendere parte a questa giornata assolutamente speciale.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017