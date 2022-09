Contro gli incidenti rafforzati i controlli sulle strade di Bomporto

BOMPORTO- Venerdì 9 settembre prenderà il via una nuova campagna dedicata alla sicurezza stradale, promossa dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’elevata velocità lungo le strade urbane ed extraurbane del territorio.

Fino al 9 novembre le pattuglie del pronto intervento della Polizia Locale effettueranno controlli mirati su strada in varie zone del territorio dell’Unione del Sorbara, in particolare a Gorghetto, a Villavara, in strada Nazionale e in via Verdeta a Sorbara, in via per Modena e in via Ravarino-Carpi: mediante posti di controllo ordinari, con l’ausilio della strumentazione tecnico-digitale di cui il servizio è dotato.

Un’iniziativa che nasce dalla volontà di sensibilizzare automobilisti e utenti della strada sull’importanza di rispettare i limiti: tra le cause più frequenti degli incidenti stradali, infatti, si conferma l’eccessiva velocità, che procura il 40,2 per cento degli incidenti.

“È un’azione che portiamo avanti per ribadire il valore della sicurezza stradale, troppo spesso sottovalutata, come confermano i numeri – sottolinea il comandante Luca Di Niquili – In sinergia con l’Amministrazione comunale di Bomporto, vogliamo aumentare il nostro impegno per ridurre il rischio sulle strade, per chi è al volante e non”.