Galati e Valentini (FI): “Il disegno di mettere Mirandola contro Carpi non va assecondato”

Nei giorni scorsi il presidente del comitato “Salviamo l’Ospedale di Mirandola” Ubaldo Chiarotti ha incontrato il candidato al collegio uninominale Pino Galati e il capolista di FI alla Camera Valentino Valentini illustrando come storicamente Bologna abbia depauperato la sanità della bassa e messo a fuoco le criticità locali.

La sinistra in questa terra – spiega Valentino Valentini, capolista per Forza Italia a Modena e Bologna – ci ha abituati a una strategia che mette gli uni contro gli altri per continuare a mantenere il potere. Dividi et impera sembra essere il motto. Carpi ha bisogno di un nuovo ospedale e al contempo Mirandola e i 90 mila abitanti del bacino il proprio. Pensare a un solo ospedale che funga da baricentro è una follia fuori dal tempo. Il modello emiliano non si dimostra così efficiente ed il tentativo della Regione è chiaro: asciugare le risorse in provincia e dirottare tutti sui grandi hub.

“Per giunta – chiosa Pino Galati, candidato per il centro-destra nel collegio “Carpi-Mirandola” – questo goffo tentativo di accorpare i due ospedali e l’inarrestabile impoverimento del Santa Maria Bianca sono incompatibili con il bacino di utenza e con la viabilità locale. Si stanno utilizzando le strade progettate e realizzate in epoca ducale. Un tessuto dinamico e produttivo come questo merita con urgenza uno sbocco autostradale e un collegamento ‘decente’ con il capoluogo.”

Al termine dell’incontro, i due parlamentari ed il prof. Chiarotti con gli amici del comitato Salviamo l’Ospedale si sono lasciti con un ‘arrivederci’.

“È evidente – chiosano Galati e Valentini – della necessità di tenere costantemente vigilata la situazione in quanto la Regione ha già dato prova di come, appena il territorio abbassa la guardia, siano pronti a tutto per risparmiare e scippare servizi. Da Roma avremo un punto d’osservazione privilegiato e con i legami nati a Mirandola e Carpi si potrà fare pressioni perché la Giunta Bonaccini tuteli la salute anche degli abitanti della zona nord della provincia di Modena.”

