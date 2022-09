Hockey: Scomed Bomporto, Alessia Bergamini e Giorgia Zanella convocate nella nazionale junior

BOMPORTO – A Roana, dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, si terrà il raduno della nazionale femminile junior di hockey in line, in vista dei prossimi World Skate Games 2022 di San Juan. La CT Martina Gavazzi ha diramato l’elenco delle 18 giocatrici convocate per il raduno di selezione e preparazione: fra queste ci sono le Scomed Alessia Bergamini e Giorgia Zanella.

