L’ospedale di Mirandola al centro dell’incontro con l’assessore Donini

L’assessore Donini ha ribadito che Carpi avrà il suo ospedale di sostituzione del Ramazzini e quello di Mirandola sarà potenziato. In tal senso in ottobre sarà pubblicato il concorso per il primario di cardiologia e si farà un nuovo concorso per pneumologia e radiologia.

Il candidato al Parlamento De Maria, ancora con scarsa conoscenza del nostro territorio, si é impegnato comunque sul documento di Palma Costi per l’ospedale e per le infrastrutture che servono al nostro territorio. Ma bisogna mantenere l’allerta.

L’ospedale di sostituzione dell’attuale Ramazzini- come dice Donini- é estremamente penalizzante per Mirandola: perché parte da quello che i carpigiani hanno acquisito in più dal PAL 2011, grazie al quale da Ospedale di Zona, sono passati ad Ospedale di Area (anche se ora hanno cambiato le denominazioni con i soli hub e spoke) e questo ha permesso loro di aumentare le sale operatorie da 6 a 10, mentre a Mirandola da 4 si è passati a 2 e ora probabilmente a 3.

I cittadini speravano di sentir confermare l’impegno di Stefano Bonaccini sui 4 letti di terapia semintensiva, ma nulla è ancora successo in tal senso.

La speranza è che la Regione Emilia-Romagna si decida finalmente a stabilire la mission del Santa Maria Bianca e comunque finché noi saremo legati o come dicono integrati con Carpi, subiremo penalizzazioni continuamente su tutti i fronti.

Continuiamo a credere che se non ci stacchiamo da questa integrazione, se non facciamo cancellare WEEK SURGERY riferito al nostro ultimo ospedale della Bassa dal CTSS di giugno 2017, una volta terminato il nuovo Ramazzini, a noi resterà solo una struttura con sempre meno posti letto, tendente ad un Poliambulatorio.

Certamente ben lontana dal Policlinico della Bassa promesso in cambio della chiusura di tre ospedali sui quattro esistenti!”.