Ospedale Mirandola: l’8 settembre un incontro con Raffaele Donini

MIRANDOLA- Si parlerà di Sanità del territorio e di ospedale all’iniziativa in programma giovedì 8 settembre alle ore 18.00 presso la sala consiliare del Municipio di Mirandola in via Giolitti, 22.

Interverranno per l’occasione Raffaele Donini, assessore alla Sanità Regione Emilia-Romagna, Andrea De Maria, deputato Pd candidato al collegio uninominale 07 ER alla Camera e Palma Costi, consigliera Regionale Pd.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017