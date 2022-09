Mirandola, bocciata la proposta di intitolare il parco a Enrico Berlinguer

MIRANDOLA- Nella serata di lunedì 19 settembre- nel corso della seduta del Consiglio comunale di Mirandola- si è tenuta la votazione in merito alla proposta, avanzata dal gruppo consigliare Sinistra Civica per Mirandola, di intitolare un parco cittadino a Enrico Berlinguer.

Questa la nota del gruppo:

“Purtroppo ha vinto il No e siamo veramente molto dispiaciuti per tale esito, dopo il tanto impegno profuso e l’ampia partecipazione dei cittadini. Siamo ulteriormente rammaricati e al tempo stesso amareggiati dal basso livello che il dibattito relativo alla petizione ha raggiunto in diversi punti. La proposta aveva come centro del discorso l’intitolazione del parco a Enrico Berlinguer in quanto uomo di grande rettitudine, simbolo di integrità morale e di grande onestà. L’intento di Sinistra Civica per Mirandola era quello di commemorare, a 100 anni dalla nascita, un uomo che ha fatto della democrazia un credo, che si è sempre battuto per i diritti dei lavoratori, per la pace, il disarmo, che ha promosso l’ecologismo e la lotta alla mafia. Un uomo che, in un contesto come quello repubblicano e democratico nel quale viviamo, incarna un modello di rettitudine, onestà, coerenza e impegno che dovrebbe essere d’ispirazione per tutti.

Conclusa la nostra presentazione, la parola è passata ai consiglieri presenti. I consiglieri leghisti intervenuti hanno espresso la loro contrarietà adducendo come motivazione l’adesione di Berlinguer a un’ideologia che avrebbe perpetrato crimini inauditi nonché causato milioni di morti in tutto il mondo. Essi hanno in tal modo dimostrato di non conoscere le caratteristiche profonde di Berlinguer e del comunismo italiano, appiattendo e generalizzando le molteplici sfumature e accezioni del termine. La rappresentanza consiliare di Fratelli d’Italia ha seguito a ruota i colleghi di destra. Il voto contrario è stato in questo caso motivato da una confusa e caotica interpretazione della teoria comunista, che non sembra essere stata affatto compresa nemmeno nei suoi principi generali più comunemente noti.

Alla schiera dei contrari si è aggiunta infine anche la delegazione consiliare di +Mirandola la quale, dopo aver biasimato Sinistra Civica per aver presentato la petizione così a ridosso dal voto (la petizione è stata tuttavia presentata il 16 luglio, quando non si era ancora a conoscenza del verificarsi delle elezioni), ha proseguito definendo Berlinguer un “politico mediocre e in ritardo su tutto” e criticando pesantemente il suo operato alla guida PCI.

A questa demolizione è stata però affiancata una lode incondizionata alla figura di Bettino Craxi la quale, oltre a comprendere velate insinuazioni negative riguardanti l’operato del pool di “Mani pulite”, è risultata quantomeno poco pertinente.

Desideriamo invece ringraziare sentitamente le rappresentanze del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, le uniche ad aver capito fino in fondo il senso della petizione, ad averla difesa con determinazione e impegno, e ad averla infine votata favorevolmente. A loro esprimiamo la nostra riconoscenza. Nonostante tutte le forze politiche non abbiano potuto fare a meno di riconoscere a Berlinguer la sua grande caratura politica e umana: il voto finale non ha permesso alla petizione di essere accolta. Ciò dimostra ulteriormente come, al fine di giustificare il voto contrario, pressoché tutti i consiglieri abbiano dovuto cercare motivazioni non direttamente legate alla nostra proposta o alla figura di Berlinguer, ma vagamente e confusamente riconducibili ad essa tramite tortuosi percorsi.

In conclusione desideriamo ringraziare tutti i cittadini che hanno firmato la petizione e ci hanno sostenuto. A costoro assicuriamo che Sinistra Civica per Mirandola non si fermerà nonostante questo voto contrario, ma continuerà a portare avanti la propria attività e le proprie battaglie, impegnandosi per una Mirandola più giusta e migliore per tutti”.