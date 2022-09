Mirandola, interruzione della circolazione in via Luosi da lunedì 19 a mercoledì 21 settembre

MIRANDOLA – Per i giorni lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 settembre, dalle ore 8 alle ore 19 è prevista l’interruzione alla circolazione a Mirandola, in via Luosi, nel tratto compreso tra via Cavour e via Goito, per consentire la sosta di mezzi di servizio al cantiere in corso in un’abitazione della via. A renderlo noto è la Polizia Locale di Mirandola.

