Mirandola, sabato 3 settembre inaugurazione della mostra dedicata a Leonardo Artioli

MIRANDOLA – Verrà inaugurata domani, sabato 3 settembre, alle 17.30, la mostra dedicata a Leonardo Artioli (17/10/1915 – 24/10/2011), storico editore di “Al Barnardon” e infaticabile organizzatore di popolari attività mirandolesi come “La Sgambada”. Prima come commerciante del centro storico, poi come collezionista e animatore di tante attività, è stato uno dei principali cultori della “vecchia Mirandola”. La sua attività, che oggi continua coi figli Paolo e Fabrizio, è stata e resta, per la comunità mirandolese, un grande patrimonio.

Una parte dell’archivio di Leonardo Artioli: foto, documenti, medaglie, libri e opuscoli, che testimoniano la sua passione per Mirandola, Al Barnardon e La Sgambada, saranno esposti presso la Sala Edmondo Trionfini , in piazza Celso Ceretti 9, a Mirandola, in concomitanza con la l’apertura della Festa del Volontariato. La mostra, allestita fino a domenica 2 ottobre, è curata dall’Associazione Amici della Consulta APS, dal Comitato Sala Trionfini, dall’Edizioni Al Barnardon e dalla Consulta del Volontariato.

