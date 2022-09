Biblioteca di Mirandola, sollecito per la restituzione dei libri il cui prestito è scaduto

MIRANDOLA – A partire da martedì 30 agosto, è stata avviata una “campagna telefonica” per il sollecito della restituzione dei libri della biblioteca “Garin” il cui prestito è scaduto. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale di Mirandola.

Grazie al gestionale SebinaNext, è stato, infatti, possibile estrapolare l’elenco degli utenti con prestiti scaduti ed il relativo ritardo. Si tratta di diverse centinaia di volumi, risultati ancora in prestito esterno, per i quali si richiede l’immediata riconsegna, al fine di consentire la completa ricatalogazione dei volumi comunali, previo trasferimento presso il nuovo Polo Culturale.

Sollecito per la restituzione dei libri alla biblioteca “Garin”: si tratta di un’operazione, spiega l’Amministrazione comunale mirandolese, che da diverso tempo non avveniva con capillarità, passaggio necessario per poter trasferire in modo organico l’intero patrimonio librario. La riconsegna di suddetti volumi sarà possibile, presso l’attuale sede in via 29 maggio, nei seguenti orari:

– Lunedì: 15-19

– Martedì: 9-12 / 15-19

– Mercoledì: 9-12 / 15-19

– Giovedì: 9-12 / 15-19

– Venerdì: 9-12 / 15-19

– Sabato: 9-12