Nasce “Sorbara On Air”: la prima web radio giovanile dell’Unione del Sorbara

NONANTOLA- Ventotto incontri e due percorsi laboratoriali: prende il via il nuovo progetto radiofonico “Sorbara on air” promosso dall’Unione dei Comuni del Sorbara rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi dai 15 ai 30 anni.

Il progetto “Sorbara On Air”

Fornire competenze tecniche e promuovere valori condivisi, come quelli dell’informazione indipendente e della partecipazione giovanile: è questa l’idea che sta alla base di “Una per tutte e tutte per una: Sorbara on air”, il progetto promosso dall’Unione dei Comuni del Sorbara e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei progetti Geco9. Le cittadine e i cittadini dell’Unione tra i 15 e i 30 anni avranno la possibilità di partecipare a due laboratori radiofonici (gratuiti) dove sperimentare linguaggi, tecniche e strumenti del mezzo radiofonico e delle più recenti piattaforme di podcasting online. L’obiettivo finale sarà la realizzazione della prima web radio giovanile dell’Unione.

Sedi e partner del progetto

I due laboratori radiofonici si svolgeranno nei comuni di Castelfranco Emilia e di Nonantola; ognuno si articolerà in 14 incontri frontali, a partire da metà settembre fino a gennaio 2023, della durata di 2 ore e mezza ad incontro. A Castelfranco Emilia saranno gli spazi di Officina – Polo Culturale (Via P. Nenni 7) ad ospitare la redazione tutti i martedì pomeriggio; mentre a Nonantola sarà la Torre dei Modenesi, casa della storica Radio Radioattiva (Via Roma 10/A), il giovedì pomeriggio. A condurli saranno figure esperte della cooperativa Open Group.

Eventi di presentazione e iscrizioni

Per tutte le persone interessate, sono previsti due incontri di presentazione del progetto:

Castelfranco Emilia presso Officina Castelfranco

Giovedì 8 settembre alle ore 17.00

Nonantola presso Radio Attiva Nonantola

Venerdì 9 settembre alle ore 17.00

Saranno presenti gli assessori alle Politiche giovanili di Castelfranco Emilia, Valentina Graziosi, e di Nonantola, Andrea Zoboli.

Per chi volesse, è già possibile iscriversi online ai laboratori al sito web dedicato.

Per tutte le informazioni inviare una mail all’indirizzo meltingpodradio@gmail.com oppure contattare il numero 3667755266