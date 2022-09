Promozione: il San Felice supera il Casumaro, cadono V. Camposanto, Cavezzo e Quarantolese

di Simone Guandalini – Secondo successo consecutivo, nel Girone C di Promozione, per il San Felice, che, dopo aver battuto 4-1 il Monte San Pietro nella prima giornata di campionato, supera, a Cavezzo, il Casumaro col punteggio di 2-0. La formazione di mister Molinari è, dunque, a punteggio pieno dopo due giornate: a tenere il ritmo dei giallorossi sono solo Faro Coop e Zola Predosa, appaiate al San Felice in testa alla classifica. A decidere il match odierno contro il Casumaro, le reti di Sentieri e Ndrejaj. Cadono, invece, le altre formazioni della Bassa modenese impegnate nel Girone C: la sconfitta più pesante è quella subita dalla Virtus Camposanto, battuta 1-4 in casa dal Castelnuovo. In vantaggio poco dopo il quarto d’ora grazie ad un’autorete degli ospiti, la Virtus Camposanto chiude, però, la prima frazione di gioco sotto di due gol, a causa della tripletta di uno scatenato Carbone. Nella ripresa Progulakis chiude il match, firmando la rete del definitivo 4-1. Ko interno anche per la Quarantolese, battuta in casa dal Porretta 1924. A decidere il match è una doppietta di Adeyemi: prima, al 5′, in contropiede, anticipa Calanca e segna a porta vuota; poi, al 77′, raddoppia sfruttando un errore della retroguardia di casa. Sconfitta in trasferta, infine, per il Cavezzo, che cade 1-0 sul campo del Faro Coop.

Promozione, Girone C, risultati giornata 2:

Atletico Spm Calcio – Msp Calcio 2-1

Atletic Cdr Mutina – Msp Calcio 2-1

Calcio Zola Predosa – X Martiri 3-1

Faro Coop – Cavezzo 1-0

Quarantolese – Porretta 1924 0-2 (5′ Adeyemi, 77′ Adeyemi)

San Felice – Casumaro 2-0 (Sentieri, Ndrejaj)

Trebbo 1979 – Vadese Sole Luna 3-2

Virtus Camposanto – Castelnuovo 1-4 (autorete (V), Carbone (C); Carbone (C), Carbone (C), Progulakis (C))

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 6

Faro Coop 6

San Felice 6

Castelnuovo 4

Trebbo 1979 4

Atletico Spm Calcio 4

Atletic Cdr Mutina 4

Fossolo 76 Calcio 3

Porretta 1924 3

Vadese Sole Luna 1

Cavezzo 1

Casumaro 1

Virtus Camposanto 1

Msp Calcio 0

Quarantolese 0

X Martiri 0

