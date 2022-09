Promozione al via: derby Cavezzo – Virtus Camposanto, San Felice sul campo del Monte San Pietro

di Simone Guandalini – Dopo la lunga pausa estiva e il rientro in campo in gare ufficiali lo scorso weekend in Coppa Italia “Minetti”, per le formazioni impegnate nel Girone C di Promozione è tempo di iniziare il campionato: tra sabato 10 e domenica 11 settembre è, infatti, in programma il primo turno, che vedrà subito di fronte, in uno dei derby della Bassa che caratterizzeranno il raggruppamento, il Cavezzo del neotecnico Semeraro, che ha preso il posto di Cantaroni, e la Virtus Camposanto del confermato Luppi. entrambe reduci dall’eliminazione in Coppa per mano di Fabbrico e Atletic Cdr Mutina. Le due squadre della Bassa che, hanno, al contrario, passato il turno di Coppa Italia “Minetti” lo scorso weekend, ovvero San Felice e Quarantolese, saranno, invece, impegnate, entrambe in trasferta, contro Monte San Pietro Calcio e Fossolo 76. Per il San Felice si tratta dell’avvio di un nuovo progetto tecnico: dopo la retrocessione dall’Eccellenza, infatti, la società ha deciso di puntare sul tecnico Molinari, negli ultimi autore di ottime stagioni alla guida della Quarantolese.

Promozione, Girone C, calendario giornata 1:

Sabato 10 settembre, ore 16:

Castelnuovo – Trebbo 1979

Domenica 11 settembre, ore 15.30:

Casumaro – Atletic Cdr Mutina

Cavezzo – Virtus Camposanto

Fossolo 76 Calcio – Quarantolese

Monte San Pietro Calcio – San Felice

Porretta 1924 – Calcio Zola Predosa

Vadese Sole Luna – Atletico Spm Calcio

X Martiri – Faro Coop

Foto copertina: pagina Instagram Us San Felice

