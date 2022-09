Roberto Solomita: “La sicurezza si costruisce con il lavoro di istituzioni e amministratori, non con gli slogan”

MODENA- “La sicurezza è un diritto primario dei cittadini che si garantisce con impegno e serietà, giorno dopo giorno, ed è fatta di concretezza, non di slogan vuoti come quelli gridati dalla destra che però non risolvono alcun problema”: con queste parole il segretario del PD di Modena Roberto Solomita commenta il rinnovo del Patto ‘Modena città sicura’, avvenuto nei giorni scorsi.

Un piano che porta con sé anche un significativo rafforzamento degli organici delle Forze dell’ordine sul territorio provinciale, come il passaggio del Comando di Stazione dei Carabinieri di Mirandola al rango di Compagnia.

“Queste – commenta Solomita – sono ottime notizie per tutto il territorio modenese, a partire dal capoluogo, e dimostra l’eccellente lavoro svolto in questi anni dagli amministratori, in costante rapporto con le istituzioni. Un esempio tangibile di come la sicurezza si realizzi soprattutto attraverso il rafforzamento degli organici e dando loro dotazione tecnologica e strumentale efficace”.

Ancora: “Non va dimenticato che un altro elemento fondamentale per la sicurezza dei cittadini è la coesione sociale, perché è una comunità viva e solidale il primo deterrente agli atti criminosi, per evitare i quali non ci si può affidare alla sola repressione”.

Solomita sottolinea l’importanza anche di una attenzione più generale al tema della legalità: “Il benessere dei cittadini passa sicuramente dal sentirsi sicuri nelle proprie abitazioni e nelle strade, ma la tutela della legalità, la salvaguardia dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, sono altrettanto fondamentali, anche se meno visibili come dimostrano anche i recenti rapporti sul riciclaggio. Su questi temi, tocca purtroppo constatare che la destra sembra davvero molto distratta”.