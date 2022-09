San Felice, riprendono le attività al centro sportivo di via Garibaldi: inaugurazione il 9 ottobre

SAN FELICE SUL PANARO – In attesa dell’inaugurazione ufficiale che si svolgerà domenica 9 ottobre, il centro sportivo di via Garibaldi, a San Felice, si è aperto alle attività sportive che hanno iniziato a calcare i nuovissimi parquet, in seguito alla ristrutturazione dopo i danni causati dal sisma del 2012 e all’affidamento in gestione alla società WeSport Modena. Nel frattempo, informa il Comune, lo scorso 12 settembre, si è svolta, sempre al centro sportivo, una riunione tra Amministrazione comunale e gestore dell’impianto per programmare l’ingresso di altre società sportive.

