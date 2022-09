San Prospero, si inaugura la palestra intitolata a Luigi Vaccari

Dalle ore 14:30 apriranno le iscrizioni e a seguire tutti i partecipanti potranno provare o guardare le esibizioni di basket, calcio, danza aerea, ginnastica ritmica, karate, pallavolo.

Alle ore 15:00 ci sarà poi il taglio del nastro della palestra scolastica, completamente rinnovata, che sarà intitolata a Luigi Vaccari: storico dirigente della pallavolo San Prospero.

Alle 16:30 scenderà in campo- presso lo stadio Seidenari- la formazione under 17 della Vis San Prospero e per finire alle 17:30 ci sarà la partita amichevole di pallavolo della Basser Volley.