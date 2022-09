Seconda Categoria: pirotecnico 5-5 tra Carpine e Mirandolese, al Medolla il derby contro la Vis San Prospero

di Simone Guandalini – Pirotecnico 5-5 per la Mirandolese in casa della Carpine nella terza giornata del Girone F di Seconda Categoria. Incredibile alternarsi di reti sul campo di Fossoli: avanti 2-0 al 25′, grazie alle reti di Ruosi e Veronesi, la Mirandolese si fa rimontare dall’autogol di Valenti e della reti di Minelli e Dondi, che ribaltano il punteggio portando il risultato sul 3-2 per la Carpine a cavallo tra primo e secondo tempo. Veronesi rimette il punteggio in parità al 59′, ma 8 minuti più tardi Valenti riporta avanti la Carpine. All’83’ uno scatenato Veronesi firma la tripletta che vale il 4-4, poi nel finale, prima la Carpine torna in vantaggio con Uva, quindi, allo scadere arriva l’ormai insperato definitivo pareggio di Furgeri, che chiude il match sul 5-5. Nelle altre gare del Girone F, il Medolla si aggiudica il derby della Bassa modenese contro la Vis San Prospero (1-0): a decidere il match è un’autorete arrivata nel finale, che consente al Medolla di rimanere da solo al comando della classifica, a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. Tanti gol anche nella gara tra Sanmartinese e Fortitudo Modena, che termina sul punteggio di 3-3: a bersaglio per la formazione mirandolese Righini, Massaretti (su rigore) e Marangoni. Ko casalingo, invece, per il Rivara contro la Polisportiva Saliceta: a firmare il gol partita è Cremaschi, che sfrutta una respinta corta della difesa di casa su calcio d’angolo per portare in vantaggio la Polisportiva Saliceta al 72′.

Nel Girone G di Seconda Categoria, invece, secondo ko consecutivo per lo Junior Finale, che, dopo la sconfitta rimediata la scorsa settimana contro la Rainbow Granarolo, cade 2-3, in casa, contro il Bevilacqua: in vantaggio con una rete di Avanzi, lo Junior Finale si fa prima raggiungere da Manga nella prima frazione di gioco, quindi superare e distanziare da una doppietta di Govoni nella ripresa. A nulla vale la rete di Gallerani che, al 75′, accorcia le distanze per il 2-3 finale. Lo Junior Finale rimane, così, fermo a quota 3 punti in classifica.

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 3:

Cabassi Union Carpi – Baracca Beach 4-3 (Salzano (C), Salzano (C), Guida (C), Bellodi (B), Brandoli (B), Salsi (B), rig. Corsini (C))

Campogalliano – Virtus Mandrio 1-0

Carpine 1954 – Mirandolese Folgore 5-5 (Ruosi (M), Veronesi (M), aut. Valenti (C), Minelli (C), Dondi (C), Veronesi (M), Valenti (C), Veronesi (M), Uva (C), Furgeri (M))

Medolla – Vis San Prospero 1-0

Rivara – Polisportiva Saliceta 0-1 (72′ Cremaschi)

Sanmartinese – Fortitudo Modena 3-3 (Righini (S), rig. Massaretti (S), Marangoni (S), Boccher (F), Boccher (F), Lugli (F))

Villa d’Oro Calcio – Don E. Monari 0-1

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Medolla 9

Villa d’Oro Calcio 6

Polisportiva Saliceta 6

Carpine 1954 5

Sanmartinese 5

Campogalliano 5

Vis San Prospero 4

Rivara 4

Fortitudo Modena Calcio 3

Cabassi Union Carpi 3

Don E. Monari 3

Mirandolese Folgore 2

Virtus Mandrio 1

Baracca Beach 0

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 3:

Atletico Borgo 1993 – XII Morelli 1-2

Balca Poggese – Rainbow Granarolo 5-0

Junior Finale – Bevilacqua 2-3 (12′ Avanzi (J), 27′ Manga (B), 58′ Govoni (B), 63′ Govoni (B), 75′ Gallerani (J))

Libertasagile Vigorpieve – Siepelunga Bellaria 0-1

Real Borgo F.C. – Petroniano Idea Calcio 1-6

Real Sala Bolognese – Crevalcore 1-0

San Donato – Reno Centese 2-1

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Siepelunga Bellaria 9

Petroniano Idea Calcio 7

Balca Poggese 7

Real Sala Bolognese 7

San Donato 5

Rainbow Granarolo 4

XII Morelli 4

Atletico Borgo 1993 3

Junior Finale 3

Reno Centese 3

Bevilacqua 3

Crevalcore 2

Libertasagile Vigorpieve 1

Real Borgo -1

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017