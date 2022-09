Stazione di Crevalcore, 5 persone bloccate 2 ore in ascensore: intervengono i Vigili del Fuoco

CREVALCORE – Una disavventura ha visto protagoniste cinque persone, bloccate per circa due ore nell’ascensore della stazione di Crevalcore. Tanta la paura all’interno dell’ascensore, soprattutto perchè, nonostante sia stato immediatamente spinto il pulsante di emergenza, e dalla centrale operativa sia stato risposto che l’intervento sarebbe avvenuto al più presto, in realtà nessun tecnico è giunto sul posto, e i passeggeri dell’ascensore della stazione di Crevalcore sono rimasti bloccati per due ore, con l’aria che cominciava a mancare a causa dello spazio ristretto. A risolvere la situazione, è fortunatamente giunto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno sbloccato le porte. L’ascensore in questione sarebbe di proprietà di Ferrovie dello Stato.

