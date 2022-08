Nuovo nubifragio nella Bassa: a Camposanto 40 mm di pioggia in un’ora

CAMPOSANTO – Sono terminate da poco, informa l’Amministrazione comunale di Camposanto, le operazioni di verifica e prima manutenzione dei disagi provocati dal temporale che si è abbattuto sul Comune di Camposanto questa mattina, che secondo rilevazioni ufficiose ha visto cadere circa 40 mm di pioggia in un’ora. Il personale dell’ufficio tecnico, in collaborazione con i vigili della Polizia Locale, è intervenuto ad agevolare il deflusso dell’acqua e del traffico in diverse zone del capoluogo, in particolare via Baracca e via per San Felice. L’ufficio tecnico comunale nella persona della geometra Daniela Smerieri è a disposizione fino alle 13 per eventuali segnalazioni al numero 053580912. Nel pomeriggio è possibile rivolgersi al presidio di Polizia Locale.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017