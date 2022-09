Terza Categoria, prima giornata: Robur La Pieve – Concordia, derby tra Limidi e Cortilese

di Simone Guandalini – Robur La Pieve e Concordia di nuovo di fronte alla prima giornata di campionato del Girone B (Modena) di Terza Categoria, in una riedizione della sfida della scorsa settimana in Coppa Ghirlandina, quando la formazione nonantolana si è imposta col punteggio di 2-1. Nelle altre sfide del primo turno del Girone B, in programma domenica 11 settembre, alle ore 15.30, da segnalare il derby tra Limidi e Cortilese, mentre la Novese sarà impegnata in trasferta sul campo della Polisportiva Cognentese.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 1 (domenica 11 settembre, ore 15.30):

4 Ville APS – San Vito

Centro Polivalente Limidi – Cortilese

Circolo Rinascita – San Francesco Smile

Gino Nasi – Magreta

Polisportiva Cognentese – Novese

Polisportiva Union 81 – San Paolo

Robur La Pieve – Concordia Calcio

Foto di copertina: pagina Facebook Robur La Pieve

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017