Alluvione Marche, la polizia locale Ucman in prima linea per gli abitanti di Filottrano

MEDOLLA- Le immagini dell’alluvione nelle Marche sono entrate nelle case di tutti, attraverso le televisioni e i computer.

Ma qualcuno non è riuscito a fare solo lo spettatore, perché si è ricordato di un collega che adesso abita e lavora da quelle parti: il commissario della Polizia locale di Macerata Nicola Feliciani che, fino a qualche tempo, fa svolgeva servizio nella polizia locale dell’Unione.

È bastata una telefonata e Feliciani ha detto ai colleghi dell’Unione di cosa potesse aver bisogno la popolazione di Filottrano, paese natale del giovane ufficiale di polizia locale e dove il “vigile” è una colonna della Protezione Civile.

«Appena avute le indicazioni di ciò che serviva, ci siamo attivati per raccogliere i fondi necessari ad acquistare il materiale che ci è stato richiesto – spiega Claudio Rossi, in servizio presso la polizia locale UCMAN – e poi siamo partiti per consegnare personalmente ciò che ci è stato chiesto. L’abbiamo fatto a titolo personale, sfruttando ferie e giorni di permesso. Dieci anni fa, in occasione del sisma, eravamo stati noi a ricevere aiuto da tutta Italia, oggi ci è sembrato doveroso spogliarci per un attimo della divisa della polizia locale e vestire i panni della solidarietà per i cittadini di Filottrano».

«Un gesto che colpisce perché fatto sinceramente, con il cuore – commenta l’assessore alla Sicurezza dell’Unione Michele Goldoni – e messo in pratica senza perdere tempo. Un gesto che rende onore agli uomini e alle donne della polizia locale dell’Unione».

«Non ci sono parole per esprimere gratitudine ai nostri operatori della polizia locale – aggiunge Alberto Calciolari, presidente dell’Unione – che si sono messi in gioco personalmente per portare sollievo a persone colpite da una sciagura impressionante. Trovarsi da un minuto all’altro senza nulla, e veder arrivare da lontano un furgone con i generi di prima necessità, deve essere un bel sollievo; ma anche una soddisfazione per chi

ha compiuto il gesto. Grazie, ragazzi»