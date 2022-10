“Il profumo del mosto cotto”, Avis Soliera premia i donatori

SOLIERA – Trentotto riconoscimenti ad altrettanti fedelissimi donatori che hanno raggiunto numeri importanti di donazioni verranno consegnate dall’ Avis di Soliera domenica 16 ottobre, alle ore 11, nell’area del parcheggio di via Matteotti, in occasione della 27° edizione della festa “Il profumo del Mosto Cotto”. A far festa coi donatori e consegnare targhe e diplomi ci saranno le autorità cittadine e i dirigenti Avis.

Avis Soliera

Avis Soliera, presieduta da Miria Luppi, sarà presente per tutta la giornata anche con un vivace stand in via Garibaldi animato dalla squadra dei volontari con gadget, sorprese e il popolare gioco “Mi cadi a fagiolo”, che riserva golosi premi a chi indovina il numero dei fagioli contenuti nei vasi.

