Bomporto, il 24 ottobre attenzione a come si parcheggia in piazza dello Sport

BOMPORTO- Gli agenti della Polizia locale Unione Comuni del Sorbara informano che lunedì 24 ottobre- dalle ore 7.45 alle ore 9.00 e nel pomeriggio dalle ore 15.45 alle ore 17- a Bomporto alla rotonda di piazza dello sport (in prossimità dell’asilo nido) e in via De Andrè/ strada Ravarino -Carpi ( ingresso scuole ) sarà assolutamente vietato parcheggiare in modo diverso da quello indicato nella segnaletica esistente ( doppia fila / fuori dagli spazi) poiché transiteranno mezzi pesanti per il trasporto di alcune travi destinate alle scuole che, nel caso in cui ci fossero auto parcheggiate fuori dagli spazi esistenti, non riuscirebbero a transitare .

La Polizia locale raccomanda quindi di prestare massima attenzione.

Nell’area saranno presenti le pattuglie della polizia locale coadiuvate dai volontari per la sicurezza per sanzionare e rimuovere nell’immediatezza veicoli che non si atterranno alla segnaletica vigente.

