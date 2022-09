B.T. Expo Shomed, prologo a Mirandola per la manifestazione dedicata all’industria biomedicale

MIRANDOLA – Sarà la “Biomedical Valley” della Bassa Modenese a ospitare il “prologo” della prima edizione di B.T. Expo Shomed, fiera nazionale dell’industria biomedicale che si terrà il 4 e 5 ottobre. Questo lunedì, 3 ottobre, al Tecnopolo TPM “Mario Veronesi” di Mirandola si terrà un’iniziativa che segnerà l’inaugurazione della manifestazione la quale, invece, sarà ubicata nel polo fieristico di Modena. Shomed, prima di instaurare una sinergia con ModenaFiere e B.T. Expo per lo spostamento nella sede attuale, aveva avuto sede a Medolla ed era prioritario per gli organizzatori continuare a coinvolgere il territorio dove si concentra uno dei principali distretti del biomedicale a livello europeo, organizzando un momento per trovarsi e riflettere sullo stato attuale del comparto.

L’iniziativa del 3 ottobre prenderà il via alle 17.30 con un convegno a cui saranno presenti il sindaco Alberto Greco, il primo cittadino di Medolla e Presidente dell’UCMAN Alberto Calciolari, il Presidente di ModenaFiere Alfonso Panzani e altre realtà imprenditoriali e formative locali. In modo particolare, a raccontare le proprie realtà saranno Valentina Bianchini della Encaplast, Bruno Giuliani della Sefar e Marco Fantoni in rappresentanza della Sterigenics, tutte realtà di eccellenza del distretto mirandolese. Con loro si parlerà di rapporti tra il sistema medicale, il distretto e la fiera, ma anche di ricerca applicata per il territorio con la voce di Luigi Rovati, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore, nonché Responsabile Scientifico del laboratori MS2, PoS, e Usability del Tecnopolo TPM “Mario Veronesi”. L’aspetto della formazione sarà illustrato da Annamaria Campagnoli, responsabile di processo dell’ITS (Istituto Tecnico Superiore) Nuove Tecnologie della Vita che trova sede all’interno del TPM Cube. Saranno presenti rappresentanti della Regione Emilia-Romagna per le conclusioni e al termine dell’incontro, oltre al consueto taglio del nastro della fiera, è previsto un apericena.

B.T. Expo Shomed entrerà nel vivo il giorno successivo e si concluderà quello seguente: la fiera di Modena resterà aperta dalle 9 alle 18. L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul portale www.bt-expo.it. Alla manifestazione hanno aderito un totale di 56 aziende di cui 29 provenienti dalla provincia di Modena e in particolare dall’Area Nord. Oltre a ModenaFiere, società del gruppo BolognaFiere, partecipano alla realizzazione dell’evento CNA, Confindustria Dispositivi Medici, Confindustria Emilia Area Centro, LAPAM Confartigianato Modena e Confimi Industria Sanità. Nel Comitato Scientifico figurano invece realtà come l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Fondazione Democenter e, contestualmente, la struttura del Tecnopolo TPM “Mario Veronesi” di Mirandola.

