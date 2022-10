Calcio a 5: la Pro Patria San Felice riparte dalla Serie D con una vittoria

di Simone Guandalini – Dopo la decisione estiva di non iscriversi alla Serie B, riparte con un successo la Pro Patria San Felice. Lo fa ritrovando il proprio pubblico, al palazzetto di San Felice, dove non giocava dal terremoto del 2012, e ripartendo con una scelta coraggiosa dal Girone A (Modena) di Serie D. Primo avversario stagionale per gli uomini di mister Andrea Malagò, nel match disputatosi sabato 8 ottobre, lo Sporting Club Sant’Ilario, sconfitto con un netto 6-2. A bersaglio per i giallorossi Baratti, Cellurale (doppietta), Gaglio e Di Ronza. Un’autorete degli ospiti aumenta la distanza con i rivali di giornata. Prossima gara in programma: Corte Calcio – Pro Patria San Felice.

In Serie A2, invece, turno di riposo nel weekend per il Modena Cavezzo Futsal, che, in settimana, ha visto respinto dal Giudice Sportivo il ricorso presentato dall’Active Network in merito alla prima partita stagionale: omologato, dunque, il risultato in favore della formazione modenese (2-4). Il Modena Cavezzo Futsal tornerà in campo sabato 15 ottobre, in casa, contro la Roma.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 3:

Italpol C5 – Eur Calcio a 5 3-0

Lazio C5 – Futsal Cesena 2-2

Città di Massa C5 – Active Network Futsal 2-4

CLN CUS Molise – Ecocity Futsal Genzano (rinviata)

Saviatesta Mantova – A.P. C5 6-0

Todis Lido di Ostia – Lenzi Automobili Prato 8-7

Roma C5 – Sporting Hornets Roma 3-3

Riposa: Modena Cavezzo Futsal

Serie A2, Girone B, classifica:

Todis Lido di Ostia 9

Italpol C5 7

Modena Cavezzo Futsal 6*

Futsal Cesena 5

Sporting Hornets Roma 4*

CLN CUS Molise 4*

Ecocity Futsal Genzano 4*

Saviatesta Mantova 4

Roma C5 4

Active Network Futsal 3

Eur Calcio a 5 3

Lazio C5 3

Lenzi Automobili Prato 0*

Città di Massa C5 0

A.P. C5 0

*una partita in meno

Serie D, Girone A (Modena), risultati giornata 1:

Legione Parmense – Original Celtic Bhoys 1-4

Fabbrico – Carpaneto Chero 1922 1-4

Emilia Futsal Academy – Virtus Cibeno 2-3

Futsal Shqiponja – Corte Calcio 2-3

Pro Patria San Felice – Sporting Club Sant’Ilario 6-2

Serie D, Girone A (Modena), classifica:

Pro Patria San Felice 3

Carpaneto Chero 1922 3

Original Celtic Bhoys 3

Corte Calcio 3

Virtus Cibeno 3

Emilia Futsal Accademy 0

Futsal Shqiponja 0

Fabbrico 0

Legione Parmense 0

Sporting Club Sant’Ilario 0

