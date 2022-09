Camposanto, parcheggio stazione invaso dalla vegetazione e velostazione ancora chiusa

CAMPOSANTO – Arriva dall’opposizione, e più precisamente dal gruppo “Uniti per Camposanto”, la richiesta all’Amministrazione comunale di Camposanto di intervenire per rendere pienamente fruibili il nuovo parcheggio auto della stazione ferroviaria di Camposanto e la velostazione, i cui lavori sono terminati, ma che non è ancora stata aperta. Di seguito, al nota del gruppo “Uniti per Camposanto”:

“Il gruppo “Uniti per Camposanto” ha chiesto all’Amministrazione di rendere pienamente fruibile agli utenti della locale fermata ferroviaria il nuovo parcheggio auto (a servizio degli utenti di treni e autobus) e la velostazione. Si tratta di un intervento costato circa 160.000 €, di cui 80.000 dal Comune di Camposanto e altrettanti dalla Regione Emilia-Romagna. Ad oggi il parcheggio utilizzato dagli utenti della stazione di Camposanto è invaso dalla vegetazione, tanto che il pedonale di collegamento è totalmente impraticabile. La velostazione, posta a ridosso della Ciclovia del Sole, è terminata da mesi ma ancora chiusa. Dopo il rientro in presenza alle attività lavorative e universitarie sono numerosi gli utenti, anche da comuni limitrofi, che lasciano qui l’auto per prendere il treno. Anche per questo riteniamo prioritario che opere finanziate con denaro pubblico e completate siano utilizzate”.

