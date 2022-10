Caro carburante, un’app aiuta a trovare le stazioni di rifornimento più convenienti

Con la crisi energetica e l’aumento di prezzi delle materie prime a causa degli eventi attuali, diventa fondamentale per tutti mettere in atto una serie di accorgimenti per limitare i costi. L’utilizzo dell’auto, mezzo prediletto dagli italiani, risulta tuttavia insostituibile. Per questo motivo, un’app supporta gli automobilisti nel trovare in tempo reale le stazioni di rifornimento carburante e le colonnine di ricarica elettrica più economiche e più vicine, confrontando i costi e gli itinerari: si tratta dell’app Waze.

Per auto a benzina, diesel, metano e GPL

Il costo del carburante visibile su Waze è relativo a benzina e diesel per l’opzione self-service e al servito per metano e GPL. Le informazioni sul prezzo, già disponibili sull’app, vengono aggiornate quotidianamente a seconda dei dati diffusi dal Governo Italiano. L’elaborazione realizzata ad ottobre 2021 dall’Osservatorio Autopromotec sulla base dei dati dell’Aci, dell’Unem (Unione Energie per la Mobilità) e dell’anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti del MISE, rivela che il numero di impianti di distribuzione di carburante attivi in Italia è pari a 22.654. Su Waze sono state inserite dalla Community dell’app ben 21.500 stazioni di rifornimento coprendo così il 95% della rete a livello nazionale.

Per auto elettriche

Non solo combustibile, su Waze si possono trovare anche i punti di ricarica per veicoli elettrici. Secondo il rapporto di Motus-E, ad oggi in Italia risultano installati 32.776 punti di ricarica in 16.700 stazioni o colonnine e 13.225 location accessibili al pubblico. Grazie al lavoro della Community di Waze, per trovare sull’app le stazioni basterà inserire nella barra di ricerca “stazione di ricarica” o l’emoji della presa di corrente così da individuare il punto di ricarica più vicino. Al momento su Waze sono visibili ben 14.900 stazioni per auto elettriche.

Come ottimizzare le impostazioni dell’app

Per gli utenti più tecnologici, personalizzando in pochi semplici passaggi l’app, è possibile scegliere sia il tipo di carburante sia di veicolo. All’interno delle “Impostazioni” nella sezione “Dettagli veicolo”, Waze permette agli automobilisti di indicare il “Tipo preferito di carburante” tra Diesel, Benzina, GPL e Metano e anche il “Tipo di veicolo” tra auto, taxi, moto ed elettrico. In questo modo l’app è in grado di ottimizzare ulteriormente il percorso in base al combustibile e al mezzo di trasporto selezionato.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017