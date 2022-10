Covid, quinta dose: al via nel modenese la prenotazione e la somministrazione

MODENA- Dopo il via libera del Ministero della Salute, e la ricezione della circolare da parte della Regione Emilia-Romagna, anche in provincia di Modena verrà avviata la somministrazione della quinta dose di vaccino anti Covid-19.

Anche questa ulteriore dose di richiamo vede il coinvolgimento dei medici di Medicina generale del territorio Modenese, che hanno aderito alla campagna vaccinale Anti Covid-19, accanto all’attività dei punti vaccinali dell’AUSL.

Per l’accesso saranno fornite informazioni nei prossimi giorni attraverso un video, realizzato dall’Azienda USL in collaborazione con i medici di Medicina generale.

Nel frattempo, rimane la possibilità di prenotare tramite i numeri di telefono aziendali (tutte le informazioni sono riportate sotto).

La somministrazione della quinta dose, già iniziata nelle scorse settimane per le persone con marcata compromissione della risposta immunitaria, viene quindi raccomandata ed estesa agli ospiti delle strutture residenziali per anziani (CRA/RSA), che saranno vaccinati attraverso le modalità già consolidate, a tutte le persone dagli 80 anni compiuti in su e alle persone dai 60 anni compiuti in su che presentano una o più condizioni di elevata fragilità individuate dal Ministero della Salute (le categorie sono riportate sul sito Ausl).

Inoltre, su richiesta dell’interessato, la quinta dose potrà essere somministrata anche a tutte le altre persone dai 60 anni in su senza patologie particolari.

Questa ulteriore dose di richiamo, che sarà effettuata con vaccini a m-RNA bivalenti è rivolta alle categorie sopra citate che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a m-RNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall’ultima infezione da SARS-CoV-2 (data del test diagnostico positivo).