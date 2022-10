“E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

di Francesca Monari

Giorni da astronauta di Riccardo Marra, edito da Augh!

Una spassosa narrativa che gioca tra l’autocompiacimento e l’autocritica di un eroe dello spazio che non ha mai imparato a fare nient’altro oltre che essere un astronauta. Ma la verità è che nel banalissimo quotidiano non abbiamo bisogno di una tuta da astronauta per essere degli eroi e che dobbiamo imparare a sentirci “qualcuno” anche nella normalità.

Omicidio a regola d’arte di Letizia Triches, edito da Newton Compton

Il commissario Chantal Chiusano indaga sugli omicidi di due artisti, uno talentuoso ma sfortunato e l’altro famoso perché sovrastimato: il primo altri non era che il marito della stessa. La trama si fa largo tra critici d’arte autorevoli, fragili antiquari, mer­canti senza scrupoli, filosofi e giova­ni di belle speranze che girovagano in una Napoli inquieta, dove niente è come sembra.

In comode rate. Poesie d’amore di Beatrice Zerbini, edito da Interno Poesia

Beatrice Zerbini è una giovane poetessa contemporanea bolognese che mi ha attirata perché, a lei come a me, la scrittura è corsa in soccorso in un momento buio è l’ha aiutata a ricominciare. Le sue poesie sono versi che arrivano dritti al cuore.

Il Monaco che Vendette la sua Ferrari di Robin Sharma, edito da La Feltrinelli

Pur non essendo tra i miei generi preferiti, le tantissime recensioni positive mi hanno incuriosita. Una lettura particolare che ci ricorda che la felicità è già presente dentro di noi e che di tante cose materiali possiamo fare tranquillamente a meno.

Non è questo che sognavo da bambina di Sara Canfailla e Jolanda Di Virgilio, edito da Garzanti

Questo libro è l’immagine ironica, ma dannatamente seria, del precariato culturale. Cosa succede quando il sogno che avevi da bambina non si realizza? È vero che l’unica strada è quella di crescere, ridimensionare le aspettative e accettarne i compromessi? Un libro per tutti perché in modo ironico e realistico parla di un tema importantissimo: il lavoro.

Scuola di felicità per eterni ripetenti di Enrico Galiano, edito da Garzanti

L’autore è insegnante in una scuola di periferia nella sua Pordenone. Su Facebook, la sua webserie “Cose da prof” ha circa dieci milioni di visualizzazioni. Con questo libro ci permette di entrare in punta di piedi nella sua classe ad ascoltare le voci e le storie di ragazze e ragazzi, ci porta insomma a scuola di felicità.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017