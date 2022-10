Finale Emilia, giornata di orientamento al Calvi con il Festival delle competenze e dei talenti

La giornata viene proposta agli studenti delle classi seconde e terze delle Scuole Secondarie di primo grado che nel prossimo futuro dovranno scegliere dove proseguire i propri studi.

L’evento prevede l’esposizione da parte degli studenti delle attività e dei progetti svolti durante l’anno scolastico 2021-22, che promuovono le competenze trasversali acquisite e valorizzano i talenti personali.

Il festival si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 in via Digione 20 e avrà luogo all’aperto nel parco didattico dell’azienda agraria (in caso di maltempo si svolgerà negli spazi interni alla scuola).