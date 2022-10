Finale Emilia, prevista il 22 ottobre un’interruzione delle fornitura idrica

FINALE EMILIA- SORGEAQUA comunica che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria nel territorio comunale di Crevalcore, sulla condotta adduttrice a servizio del Comune di Finale Emilia e delle frazioni del Comune di Crevalcore l’erogazione di acqua potabile verrà sospesa dalle ore 22 di lunedì 24 ottobre alle ore 16 di martedì 25.

Le zone interessate dall’interruzione saranno, nel Comune di FINALE EMILIA:

• l’intero territorio Comunale ad eccezione delle frazioni di RENO FINALESE, CASUMARO e CROCETTA che saranno soggette ad un calo di pressione

nel Comune di CREVALCORE:

• Località CASELLE, PALATA PEPOLI, GALEAZZA, BEVILACQUA

• VIA SIGNATA (dal civico n°1500 in poi), VIA SCAGLIAROSSA, VIA DELL’APERTA, VIA DEI MARI (laterale dx di VIA SIGNATA), VIA RANGONA, VIA PASCOLONE, VIA RUGGINENTA

Si informa che un servizio di distribuzione acqua potabile sarà a disposizione degli utenti presso:

• FINALE EMILIA in VIALE MARCONI (vicino al cimitero) dalle ore 07:30 alle ore 12:30 del 25 ottobre

• MASSA FINALESE in PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA’ (vicino alla farmacia) dalle ore 13:00 del 25 ottobre a fine lavori

• PALATA PEPOLI in PIAZZALE PALESTRA (vicino fontana) dalle ore 07:30 del 25/10/22 a fine lavori

L’orario di riattivazione del servizio è indicativo e potrà variare in seguito a imprevisti tecnici.

Nella giornata successiva potranno verificarsi lievi cali di pressione nell’erogazione dell’acqua potabile per consentire il ripristino dei normali livelli nei serbatoi.

Alla riapertura dei rubinetti, in alcune utenze, si potrà riscontrare la presenza di aria e/o acqua torbida: questi eventuali disagi scompariranno dopo alcuni minuti di apertura dei rubinetti.

